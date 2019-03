Vico Equense, a pochi minuti dal centro, a via R.Bosco, in parco alberato, costituito da poche palazzine, vendesi appartamento luminoso e ben esposto, composto da ampio salone con camino, divisibile in 2 camere, 2 camere da letto, cucina abitabile, 2 bagni, ripostiglio, 4 terrazzi e posto auto. Trattativa riservata. Per info e appuntamenti contattate lo 0818788600 o il 3383839653