Si è conclusa domenica 10/03/2019 la quinta edizione del Trofeo L’Amo di Capri organizzato dall’omonima associazione di pesca e cultura del mare.

La gara attesissima dai partecipanti per l’ambito trofeo, si è svolta come sempre con lo spirito che contraddistingue tutti gli eventi, cioè quello di creare aggregazione e amicizia tra tutti i partecipanti, accomunati dalla loro passione per la pesca e per il mare.

La manifestazione si è tenuta in un campo di gara di eccellenza all’interno del fantastico porto della Marina Di Capri preparato per l’occasione. La competizione consentiva l’utilizzo di una canna da riva con esca naturale e tutti i partecipanti si sono potuti cimentare con la tecnica preferita e con l’esca a loro più gradita.

Le condizioni marine, mare calmo, ma di una limpidezza che solo le acque dell’isola possono vantare, l’attività dei pesci e il vento, sono stati elementi negativi purtroppo non favorevoli per un ottima pesca, ma nonostante ciò le catture anche di taglia non sono mancate, esaltando ancor di più le abilità dei partecipanti.

La Classifica finale ha visto piazzarsi al 5° posto con punti 604 Galardo Carmine, al 4°posto con punti 605 La Via Luciano, sul podio al 3° posto con punti 686 De Feo Michele, medaglia d’argento con punti 891 Vinaccia Giovanni, vincitore anche del premio miglior cattura avendo incarnierato uno splendido cefalo di 600 g. Il trofeo ha visto trionfare con punti 1182 GencKoni che oltre alla splendida opera realizzata in acrilico e legno dall’Arte Fotografica Anacaprese, ha ricevuto in premio una canna da pesca della MAVER top di gamma.

Al termine della gara, come di consueto ci si è ritrovati tutti insieme presso la “cucina mobile dell’Amo di Capri” capitanata dallo Chef Basilio Albanese che con non poca fatica, ma con tanta abilità e passione ha allietato i quasi 40 presenti con un antipasto di fritturine e un ottimo primo piatto di Genovese con penne rigate, il tutto innaffiato dall’ottimo vino fatto in casa del Sig. Somma Sandro.

L’intero consiglio direttivo tiene a ringraziare le autorità portuali nelle persone del Tenente di Vascello (CP) Daniele PRATICO’ e del 1°Maresciallo “Luogotenente” Np VITIELLO Vincenzo che grazie al loro lavoro fanno si che eventi come questi si possano realizzare. Si ringrazia la Marina di Capri del Comune di Capri che è sempre disponibile ad accogliere eventi del genere, il Sig. Mauro Milano De il Pescatore 2, La Venturieri Galleggianti, La MAVER e il Sig. Vincenzo De Martino della Salumeria De Martino di Anacapri che per una giornata invece di panini al top ha realizzato delle vere esche gourmet, Capri Cakes, Chicchi e Cialde e i Fratelli Federico, persone sempre vicine alle iniziative intraprese dall’associazione condividendone i sani principi di tutela ambientale. L’intero consiglio direttivo ci tiene a ringraziare tutti i partecipanti che si sono prestati all’evento, vera forza motrice non solo per questi eventi ma per tutte le azioni che l’associazione promuove.