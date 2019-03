Un commento alle critiche di Chef Rubio: “Invece di criticare Angela, riscontrate le dichiarazioni dello chef”

Riceviamo e pubblichiamo il commento dell’ing. Marotta sulle dichiarazioni di Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio fatte sul “cibo contaminato” della Terra dei Fuochi e sul limoncello di Sorrento.

Il commento, riferito anche al programma di Alberto Angela, cerca di paragonare quanto le persone abbiano solamente notato le mancanze della puntata del programma ” Meraviglie, la Penisola dei Tesori” dedicata alla Penisola Sorrentina e alla Costiera Amalfitana, dove ha esaltato le bellezze del posto, e non abbiano detto nulla a riguardo le dichiarazioni pesanti dello chef 35 enne di Frascati, noto per i suoi programmi televisivi su Dmax e NOVE.

Ecco il commento dell’ingegnere.

Invece di lamentare inavvertite mancanze in un egregio e produttivo servizio in elogio alla nostra costiera e la sua storia importante, fareste bene a riscontrare le bestialità affermate da quel dal cosiddetto chef Rubio in merito alle tipicità italiane con espresso riferimento dispregiativo sul limoncello di Sorrento.

Reagite per piacere. Ing. Enzo Marotta. Pozzuoli