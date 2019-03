Un 40enne della provincia di Avellino va a Torino per la partita della Juventus, ma subito dopo muore per infarto fulminante

Vittorio Salvati, un commercialista 40enne di Atripalda, aveva deciso di andare a Torino per seguire la sua squadra del cuore, la Juventus, nella partita di Champions League disputata ieri conto l’Atletico Madrid. L’uomo si era recato allo stadio insieme al figlio di 11 anni riuscendo a vedere la sua squadra vincere il match. Felice del risultato aveva fatto ritorno in albergo per trascorrere la notte. Ma improvvisamente ha cominciato ad avvertire dei forti dolori al petto. Il figlio che era con lui, nonostante la giovanissima età, non si è fatto prendere dal panico ed ha immediatamente allertato il personale della struttura ricettiva. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.