ULTIMISSIME SU NAPOLI – JUVENTUS

A NAPOLI INCONTRO TRA ANCELOTTI E RONALDO

Cresce l’attesa per la partita più importante del 2019, con una squadra azzurra che dovrà essere l’antagonista non solo domenicale ma si spera anche nel prossimo futuro, vedere gli azzurri lottare per conseguire e poi competere per le vittorie più prestigiose in campo nazionale ed europeo.

Tanti protagonisti in campo che desiderano esprimere il meglio del calcio. Incontro curioso sarà quello di mister Ancelotti con Ronaldo che ritrova un uomo vincente che lo ha forgiato a Madrid. Ancelotti conosce bene gli avversari e il gioco sparagnino ed anche concreto della Juve che potrà giocare tranquillamente per il pareggio. Il Napoli saprà affrontare i bianconeri con la concentrazione giusta .

Un Napoli pronto per una sfida di cartello con molteplici difficoltà. Il Napoli può fare la tattica migliore senza i condizionamenti di una partita decisiva per la classifica. L’Inter perde ed arranca contro squadre bisognose di punti e questa sconfitta a Cagliari da vigore agli azzurri, che possono con una vittoria convincente e di prestigio, contro la prima della classe, distaccare ulteriormente la squadra milanese nerazzurra, per consolidare un secondo posto fino ad oggi meritatissimo.

Domenica sera il palcoscenico calcistico presenta Napoli-Juventus. Il match, in programma stasera (Diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) sarà disponibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La capolista, ancora imbattuta in campionato, ha un vantaggio di 13 punti sulla squadra allenata da Carlo Ancelotti, che scenderà in campo per tentare di ridurre il gap a 10 distanze. Napoli reduce dal poker di Parma, mentre la Juve deve ritrovare se stessa dopo la prova scolorita di Bologna, da cui Cristiano Ronaldo è uscito acciaccato accusando un infortunio alla caviglia.

Juventus, Ronaldo ci sarà. Dybala in panca e Bernardeschi dal 1′?

Ronaldo disponibile dopo qualche dubbio.Era in dubbio ma poi allenamento in gruppo e preoccupazione azzerata. Cristiano Ronaldo non salterà la sfida del San Paolo, ma sarà regolarmente nella formazione iniziale di Massimiliano Allegri. Un 11 che sarà schierato con un 4-3-3 puro. Emre Can rientra dalla squalifica, in attacco Bernardeschi dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Dybala e dunque dovrebbe essere lui a completare il tridente con Mandzukic e CR7.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo All. Allegri

Napoli, tutti a disposizione di Ancelotti

Buone notizie per Carlo Ancelotti: anche Milik – che nella giornata di mercoledì aveva rallentato per un fastidio al ginocchio – si è allenato regolarmente nel giorno del suo 25° compleanno (giovedì). Il polacco, che cerca il suo primo gol a una grande, vuole perfezionare il suo score: fin qui 14 reti per lui, un gol ogni 103′ (miglior media in Serie A). Milik o Mertens? Questo è il ballottaggio principale. A sinistra invece il ballottaggio è tra Hysaj e Ghoulam. In difesa però c’è anche l’opzione Chiriches da non escludere totalmente. Lorenzo Insigne rientra dalla squalifica, i diffidati sono Albiol e Zielinski.

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.