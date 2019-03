TRISTEZZA INFINITA E TANTA SOLIDARIETA’ CONTRO L’INDIFFERENZA

DOLORE & INDIFFERENZA

MORTE SIGNORA ANNA

Si muore per indifferenza

per mancanza di solidarietà vera e

mancanza di comprensione del dolore fisico morale e psicologico.

Vita con ostacoli e cavilli insormontabili costruiti dagli uomini con cattiveria.

Attività commerciale chiusa improvvisamente.

Comunità assente !!!

Vince l’egoismo in una società individualistica che dimentica gli ultimi e le persone finite in disgrazia.

Noi siamo un giornale di strada e mi sento un giornalista on the road.

Sono e siamo vicino ai cuori delle persone e sensibilizziamo l’opinione pubblica.

Oggi sconfitta dell’amore e dell’amicizia !!!

La morte delle signora Anna sconfitta sociale di tutti .

Responsabilità …?

Amministrativa e politica di chi non ha voluto dare un sostegno di forte comprensione civile a un famiglia che aveva bisogno della presenza e partecipazione di tutti .

Il lavoro da difendere e da tutelare con tutti gli strumenti giuridici possibili.