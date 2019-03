COME E’ TRISTE PIANO SENZA “O PAUCCIANO”

Una bella rifllessione di Mario Russo , Presidente del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento, che abbiamo visto solo ora e merita di essere ripresa .Sono passato davanti al cartello Affittasi di un negozio nell’anima di ogni Carottese

Una volta S Michele era il cuore di Piano .La strada di Basoli ,vecchi Palazzi che dal Corso Regina Elena porta alla Chiesa di S Michele aveva lungo il percorso le botteghe di artigiani e commercianti .In ogni piccolo “reganza” fuori le botteghe vi era una sedia per salutare in comodità una”Sfrenzola “di sole o per gli amici che venivano a salutare chi era intento al mestiere.La stessa sedia serviva per recuperare un po di ” calimma” dopo ore passate in locali di tufo e pozzolana pregni di umidita’.I falegnami da Attanasio ,ad Artese , Cappiello Cafiero passavano le loro tavole tra sacchi di alimenti fuori le Salumerie dei Pollio , la carne di Sciacquariello .l’odore del Pane del Vicario ed i Forni e le Pasticcerie di Cadolini la Farmacia Irolla con gli intarsi di “Pissi Pissi” le “Pazzielle” di Rachele e le mutande e reggipetti appesi delle Mercerie Lia e Costantino Spesso nel silenzio della controra il mandolino do’ Scarpariello e la macchina del Sarto Chiariello segnavano lo scorrere di quel tempo .Come un presepe Napoletano al centro del vicolo il festante negozio di frutta e verdura del “Paucciano” fino al Terremoto dell’80 sotto al Palazzo delle Palme .Una presenza che avrebbe caratterizzato anche le informazioni “ a sott o’ Paucciano “ A copp o Paucciano”. Una attivita’ lunga come la storia del nostro Paese ed un soprannome come mi diceva Don Alfredo Ammendola dovuto alle calzature del bisnonno :Le Paposce da cui Papusciaro e poi Paucciano . Questa Famiglia come tante altre impegnate nel commercio ha sofferto ma e’ andata avanti resistendo alla grande distribuzione alla concorrenza a poche decine di metri del Mercato Ortofrutticolo e con la simpatia ,il folclore ,la capacità ,l’intelligenza e la volontà e’ “uscita dal Vicolo”.

E’ un Paucciano Antonio Cafiero Vicepresidente del Senato Argentino e suo figlio Ambasciatore presso la santa sede .E’ un Paucciano Cristoforo Trapani chef stellato destinato a vette internazionali e Flora giovane avvvocato. E’ rimasto di Fronte Pietro con la sua Ottima Pizzeria 49 ed Antonio ,a Capri e’ il re degli Alimentari.

Felicetta e Luigi (con una insana ed inappropriata passione per la Juve) continuano il loro lavoro Di Preparazioni per Feste ed Eventi e di Collaborazione e Preparazione di frutta presso il Tre Esse

Io come amico e amministratore comunale Ringrazio questa Famiglia per aver rappresentato l’anima delle nostre genti , quelle che soffrono combattono ma alla fine ce la fanno sempre.

Questa riflessione noi di Positanonews la condividiamo

Immagine del Pauciano negozio di frutta e verdura della famiglia Trapani tratta da Google