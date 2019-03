Tramonti: piccolo incidente per una ruspa, rallentamenti al Valico di Chiunzi

Tramonti, Costiera Amalfitana. Piccolo incidente per una ruspa durante i lavori sulla provinciale. Nulla di grave per fortuna. Durante dei lavori per posare nelle tubazioni della nuova condotta idrica, una ruspa si è abbattuta nello scavo che stava effettuando con il martello pneumatico. Il piccolo incidente ha causato dei rallentamenti all’altezza del Valico di Chiunzi. Grazie alla bravura dei manovratori e all’intervento di un mezzo più grande, l’escavatore è stato recuperato dalla buca, liberando il corso stradale e consentendo alle code di auto in attesa di riprendere la marcia.