Tramonti, nasce l’associazione “I 13 Borghi”. Lunedì 1 aprile la presentazione alla Casa del Gusto

Tramonti. Nasce nel comune collinare della Costiera Amalfitana l’associazione “I 13 Borghi”, un nuovo sodalizio territoriale che ha lo scopo di promuovere e rivalutare il territorio entro un discorso di sviluppo turistico. L’associazione “I 13 Borghi” si propone di dare inizio ad un percorso lungo e duraturo, fatto di collaborazione e crescita per il verde paese della Costa d’Amalfi: per tale obiettivo piccoli attori imprenditoriali di tutto il territorio, si sono messi insieme per trarre il meglio dalle specificità che la ricca Tramonti offre, dal turismo enogastronomico all’escursionismo, passando per la valorizzazione dei beni storici e delle produzioni agroalimentari.

Presidente della neonata associazione è Nicola Asprella, mentre il consiglio direttivo è composto dal Vice Presidente Francesco Maiorano, il Tesoriere Raffaella Amato, la Segretaria Caterina Di Lieto e i consiglieri Matteo Giordano, Luigi Reale, Antonietta Ferrara. La presentazione ufficiale de “I 13 Borghi” avverrà il giorno lunedì 1 aprile, ore 18.00 alla Casa del Gusto nella frazione Polvica, dove oltre a conoscere il direttivo e i soci, si apprenderà anche il programma per l’anno corrente.

Interverranno all’evento pubblico di presentazione dopo i saluti del presidente dell’associazione Nicola Asprella, l’assessore al Turismo del Comune di Tramonti, Vincenzo Savino, il presidente della Comunità Montana Monti Lattari, Luigi Mansi, il presidente del Consorzio Amalfi Qualità, Gennaro Pesacane, il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Andrea Ferraioli. Le guide escursionistiche Matteo Giordano e Alessandro Miccio, porteranno invece la loro esperienza a contatto con il territorio, poi a seguire ci sarà l’intervento della Responsabile Federalberghi extra Bianca Pierri Cecaro.

Come spiegato poc’anzi, questa associazione intende mettere insieme il territorio sul piano della promozione turistica, infatti alla partecipazione ci saranno sia attori istituzionali come il Comune di Tramonti e la Comunità Montana Monti Lattari, che il tessuto sociale costituito da Pro Loco e le associazioni locali. Oltre ai soggetti di promozione nel settore turistico come il Consorzio Amalfi Qualità, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi e la Federalberghi, parteciperanno all’evento anche imprese come la Pintour e la Sicme Energy.