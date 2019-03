Tramonti-Maiori, apertura fino all’una di notte sulla Sp2. I ristoratori la spuntano

Gli orari di transito sulla strada provinciale Tramonti-Maiori, in località Pucara, subiscono un ulteriore modifica. In attesa dell’inizio dei lavori sul sito in cui è avvenuta la frana, sarà possibile percorrere il tratto in questione fino all’una di notte.

A seguito della richiesta inoltrata il 4 marzo scorso dal Sindaco Antonio Giordano in merito al prolungamento della fascia oraria d’apertura della SP2, quest oggi la Provincia ha emesso l’Ordinanza n. 40, la quale dispone l’apertura della strada dalle ore 6 alle 01, purché persistano buone condizioni atmosferiche.

La disposizione, che prenderà avvio da giovedì 14 marzo (oggi, ndr), arriva in seguito all’esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque dei fondi agricoli a monte della frana da parte dei privati e in accoglienza delle richieste dei commercianti, lavoratori e ristoratori locali, che vedevano compromessa la propria attività a causa della chiusura delle 22.

Proprio i ristoratori locali, avevano lamentato un drastico calo dei coperti durante i fine settimana, a causa della chiusura della strada che scoraggiava la clientela proveniente dalla Costiera Amalfitana: un’economia retta dalla ristorazione, che propone tutte le tipicità del paese collinare, stava rischiando di rimanere al palo a causa delle disposizioni adottate inizialmente dalla Provincia, di comune accordo con la Prefettura e il Comune di Tramonti.