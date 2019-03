Tramonti, furto in chiesa: denunciati due operai di Ercolano

I CARABINIERI della Stazione di Tramonti, hanno denunciato per furto aggravato due operai di Ercolano (Na) per furto aggravato di oggetti religiosi in chiesa.

In particolare, i militari durante un posto di controllo al Valico di Chiunzi hanno fermato l!auto con a bordo i due uomini, ed insospettiti dal loro atteggiamento hanno scoperto che nel cofano, occultati nel cellophane, nascondevano 5 state per presepe in gesso e cartapesta alte circa 30 cm.

Le immediate indagini hanno permesso di appurare che le 5 statuette erano state trafugate dalla sagrestia dellA chiesa di SAN BENEDETTO di Amalfi, dove i due operi erano stati impegnati nel montaggio dei ponteggi per la ristrutturazione.

I Carabinieri hanno condotto i due soggetti, pregiudicati, in caserma per le formalità di rito, ed hanno resrituito immediatamente le statuette al sacerdote, che ha manifestato grande riconoscenza all’Arma.