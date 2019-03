Tramonti, disagi per gli utenti TIM mobile da 24 ore

Il segnale mobile di TIM da circa 24 ore è assente sul territorio di Tramonti. Gli utenti con Sim marcata Telecom Italia Mobile segnalano disagi già dalla giornata di ieri, con l’assenza del 2G che impossibilita a fare e ricevere telefonate, oltre a non riuscire a navigare in rete e utilizzare i social con il 3G e il 4G. Già da tempo parte dell’utenza nel comune montano ha risposto ai passati problemi di ricezione del segnale e i disservizi TIM cambiando gestore, ed optando per operatori che sfruttano la rete Vodafone: non è infatti la prima volta che si segnalano questo tipo di difficoltà nel ricevere campo, generando malumori nei clienti della TIM.

Aggiornamenti ore 12.50 – Sembra che il problema sia rientrato, nel caso ci fossero ancora disagi segnalatelo alla nostra redazione alla nostra pagina Facebook oppure all’indirizzo mail info@positanonews.it