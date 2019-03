Tramonti: Denunciata una giovane coppia di coniugi per detenzione di stupefacenti

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Tramonti hanno denunciato una giovane coppia di coniugi del posto per detenzione di stupefacenti.

I militari, nell’ambito del servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito eseguito una perquisizione nell’abitazione della coppia che ha avuto esito positivo dato che occultati in bagno venivano trovati e sequestrati 30 grammi di hashish suddivisi in piu pezzi.

I coniugi, genitori anche di un bambina molto piccola. sono stati condotti in caserma per le formalità di rito e le successive comunicazioni anche al Tribunale competenete per i minori.