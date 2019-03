Tramonti, convocato il consiglio comunale per il 28 marzo: si nomina il revisore contabile

Il comune di Tramonti ha convocato in seduta straordinaria il consiglio comunale, che si terrà giovedì 28 marzo alle ore 17.30. Nella Casa Comunale di Piazza Treviso sono pochi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: oltre all’approvazione dei verbali della precedente seduta dello scorso 13 febbraio (in cui è stata votata anche la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per gli eventi franosi, che hanno dilaniato il territorio di Tramonti nei mesi scorsi), ci sarà l’elezione dell’organo di revisione economico-finanziario, il dott. Michele Cuomo, da parte del consiglio comunale.