Tramonti che bella idea! Festeggiati i 96 anni di Carlo Coronato al Premio Letterario

Tramonti, Costiera amalfitana. Questa volta vogliamo fare i nostri complimenti davvero di cuore da Positanonews all’amministrazione della cittadina dei Monti Lattari che sovrastano la Costa d’ Amalfi. Un ospite d’eccezione, sabato 30 marzo, al Premio artistico-letterario “Città di Tramonti”. Ieri, 28 marzo, l’Aeronautica Militare ha celebrato i suoi 96 anni di vita, anni contraddistinti dalle imprese dei pionieri del volo, dai record raggiunti, dai sogni di uomini e piloti valorosi e dalle trasvolate portate a termine con grande impegno. Della Forza Armata ha fatto orgogliosamente parte Carlo Coronato, pilota militare napoletano che lunedì 1° aprile compirà 100 anni. Tra giugno e novembre del 1941 fu sergente maggiore nel Secondo conflitto mondiale a bordo del velivolo da ricognizione strategica, dando prova di perizia e coraggio e contribuendo al buon esito delle missioni. Nel 1944 sposò Elena Parlato e si trasferì a Tramonti, nel tranquillo borgo di Corsano, dove ritrovava la pace di cui non poteva godere nella caotica Napoli. Amante dei bambini, amava organizzare la Caccia al tesoro per allietare le estati tramontane. A Coronato, che nel 1953 riceveva la medaglia di bronzo al valor militare in quanto coraggioso pilota d’assalto in ricognizione offensiva, sarà consegnato un riconoscimento speciale da parte dell’Amministrazione comunale. Che bella idea