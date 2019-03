Traffico in Penisola Sorrentina? …. occorre intelligenza e persuasione

Sorrento / Penisola Sorrentina . Fintanto che i ns. Amministratori cercheranno disperatamente di risolvere il problema del traffico, fateci caso, pensando di aumentare il numero delle strade, di progettare percorsi alternativi aggiuntivi, di allargare, di modificare o deviare quelli esistenti, nelle migliori delle ipotesi ciò non ridurrà affatto il traffico bensì ne comporterà soltanto ulteriori incrementi favoriti proprio dalle maggiori opportunità di circolazione, favorendo maggiori costi, maggiori disagi, maggiori inquinamenti acustici e atmosferici e ancora altri danni all’ambiente.

Il problema, che purtroppo solo pochi comprendono, invece sta nel riuscire ad offrire ai cittadini, ai turisti, ai lavoratori, agli studenti e a tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno di muoversi da un luogo all’altro, possibilità alternative all’uso del proprio mezzo privato utilizzando solo “mezzi pubblici di svariate tipologie”. Occorre dissuadere, con appetibili benefici economici, l’uso del mezzo privato a vantaggio del mezzo pubblico, sviluppare seri e numerosi percorsi pedonali, ciclabili, offrire particolari forme di abbonamento per l’utilizzo di navette, trenini elettrici, noleggio e-bike, ecc… ci pensate se con poche decine di Euro all’anno potreste fare un abbonamento per l’utilizzo di navette, trenini, ascensori, e muovermi liberamente senza problemi di traffico, di parcheggio, di incidenti stradali, di spese di carburanti, di multe ecc…da un comune all’altro?

Ovviamente per realizzare ciò occorrono seri provvedimenti dissuasivi all’utilizzo del mezzo meccanico proprio (auto, moto ecc..) abbinati a campagne pubblicitarie per l’utilizzo del mezzo alternativo perché più sicuro, più economico, più ecologico e più veloce.

Non occorrono altre strade ma occorre invece liberare quelle che abbiamo per permettere prima di tutto ai mezzi di soccorso (ambulanze, polizie, vigili del fuoco, trasportatori ecc…) di muoversi rapidamente per tutti noi, ma soprattutto per ridurre il continuo aumento dell’inquinamento atmosferico causa di tumori, di cancri, di leucemie ecc… alle quali purtroppo ci stiamo anche tristemente abituando. Mauro Costantino