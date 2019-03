Traffico in Costiera Amalfitana: Martusciello, bene le iniziative del vicesindaco di Atrani Michele Siravo

“Il Traffico lungo la statale 163 amalfitana ormai e’ insostenibile a causa dei numerosi bus GT e della notevole circolazione di auto e scarso transito di autobus. La domenica in particolare la Costa d’Amalfi si paralizza completamente e non solo lungo la Statale 163 Amalfitana ma anche a Salerno città e lungo le autostrade A3 e A30. Bene le proposte e le iniziative del Comune di Atrani portate avanti dal vicesindaco Michele Siravo quali l’introduzuone di un di ticket d’ingresso come a Milano dove per transitare nell’area C – Ecopass – un bus paga fino a 100 euro.Tali iniziative vanno valutate e sostenute”.