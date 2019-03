Traffico in Costa d’ Amalfi, anche il sindacato trasporti FIT – CISL e gli autisti SITA sostengono la petizione. Il sindacato FIT – CISL confederazione trasporti, che , fra l’altro, è stato il primo , e finora unico, a manifestare fisicamente sotto gli uffici della Prefettura di Salerno, sostiene la petizione fatta dalle associazioni della Costiera amalfitana per la limitazione del traffico ai grandi autobus Gran Turismo, ai TPL , autorizzati dalla Regione Campania, e alla ZTL proposta dal sindaco Daniele Milano di Amalfi e fatta propria da altri sindaci e dalle associazioni. Il primo sindaco a fare una dichiarazione pubblica è stato il sindaco di Positano Michele De Lucia, intervistato da Positanonews oggi, Positano è il paese, con Praiano e Amalfi, fino a Castiglione di Ravello, che maggiormente soffre il disagio del traffico, diventato ultimamente una vera e propria tragedia. Gli autisti della SITA, che fa servizio pubblico tutto l’anno, si trovano ad affrontare un vero e proprio disastro, con utenti inferociti dal traffico e dalle attese, con orari sfasati a causa del traffico, con difficoltà enormi quotidiane anche solo per lavorare nelle curve dove incontrano centinaia di bus turistici e caos. Una S.S. 163 che da aprile a ottobre diventa terra di nessuno come documentato con video e foto ed evidente ad occhio nudo. Intanto la petizione continua.