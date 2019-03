Torna il cinema a Positano . Con “Coco” in Piazza dei Racconti i film per i ragazzi a Carnevale

Torna il cinema a Positano . Il Grande Schermo mancava da quarant’anni nella perla della Costiera amalfitana, da Positano e Praiano per vedersi un film bisogna andare a Sorrento o, solo da qualche anno, all’auditorium Oscar Niemeyer a Ravello . Grazie alla tensostruttura alla Piazza dei Racconti, che è diventato uno spazio che ha molte potenzialità , l’amministrazione De Lucia ha regalato tre appuntamenti da non perdere. Una rassegna cinematografica di Carnevale per stare insieme a Piazza dei Racconti.

A inviarci il programma il vice sindaco Francesco Fusco Si comincia oggi 1 Marzo in Piazza dei Racconti si terrà la rassegna Cinematografica per i nostri bambini e ragazzi, alle ore 18.00 sarà proiettato il primo film della Rassegna “Coco” un film Disney, parla della storia di Miguel, un giovanissimo aspirante musicista che intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia. Coco è un film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, distribuito dalla Walt Disney Pictures e prodotto e creato dalla Pixar Animation Studios, vincitore nel 2018 di due premi Oscar come miglior film d’animazione e come miglior canzone per Remember Me, scritta da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez. Un film davvero bello ed emozionante che piacerà anche ai grandi…

A seguire lunedì 4 Marzo verrà proiettato “Baby Boss”, sabato 9 marzo “Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar” alle ore 18.00!

Vi aspettiamo!