Tassa Soggiorno 200 indagati a Sorrento. A Sant’Agata sequestro ad un albergo. Insomma da Vico Equense a Massa Lubrense sono davvero in tanti ad essere finiti nelle maglie della legge, ma possibile che siano tutti criminali? Qualcuno vorrebbe che l’associazione albergatori li difenda, ma anche fra i vertici c’è chi è imbrigliato nella vicenda con inchiesta della procura della Repubblica di Torre Annunziata. Addirittura un albergo sequestr cautelativo per non èerdere eventualmente il dovuto come tassa di soggiorno.. ma , possibile che non si tenga conto della possibilità di errori anche in buona fede?