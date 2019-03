Tanti cuccioli da aiutare, grazie ad Enpa Costa d\'Amalfi

Tantissimi post su Facebook di cuccioli smarriti o abbandonati, che cercano un aiuto e una famiglia!! A dare loro un primo rifugio è l’Enpa, l’associazione animalista che si occupa della salvaguardia dei nostri amici animali e che in costiera ha una sede a Maiori. Proprio ieri è arrivata la notizia che tre cagnolini, di 5 mesi circa, una femminuccia (nera) e due maschietti (uno bianco e l’altro beige), cercano una famiglia che si prenda cura di loro, e molti altri sono in stallo presso i volontari che si occupano momentaneamente di loro.

La devozione con cui ognuno dei soci e dei volontari assolve al proprio compito è da ammirare e deve spingerci a dare un contributo. Per quanto si può, facciamo qualcosa: RISPETTIAMO GLI ANIMALI, AMIAMOLI, CURIAMOLI E UNA VOLTA CON NOI, NON LASCIAMOLI ANDARE CON TANTA SUPERFICIALITA’!

Basta davvero soltanto il coraggio iniziale di voler fare un bel passo, e poi è fatta…grande o piccola che sia la nostra casa…un cucciolo è contento di essere adottato e per noi sarà una gioia senza fine, parola di chi ha quattro amici a quattro zampe!!!

Visitate la pagina Facebook di Enpa Costa d’Amalfi e fate la vostra richiesta: l’Enpa offre una vasta scelta di cuccioli vaccinati e con micro chip e lancia la campagna sterilizzazioni per combattere il randagismo ed evitare che sempre più cuccioli vengano abbandonati.