Sul lago Trasimeno i colori della Positano Run&Trail hanno dominato sulla distanza dei km 42 , 195. Per i non addetti, trattasi di maratona. Anna Maria Caso, ancora una volta, domina sulla distanza facendo la differenza anche su un percorso non proprio congeniale in quanto caratterizzato da una forte prevalenza di sterrato. La Positano Run&Trail, neonata società podistica della Costa d’Amalfi, in pochi mesi ha dato già prova di valore e qualità. Soprattutto, va evidenziato il grande lavoro di coinvolgimento delle nuove generazioni . I ragazzi di Positano e Praiano sono impegnati in allenamenti propedeutici alla partecipazione al Golden Gala dell’atletica di Roma che si terrà il prossimo 6 giugno . Fabio Fusco e Giovanni Cuccaro a Positano, Luigi Fiore e Anna Maria Caso a Praiano, stanno contribuendo affinché da questa manifestazione possa nascere un gruppo di giovani atleti in grado di esprimere le loro potenzialità, i loro talenti. La Positano Run&Trail investe nel futuro.