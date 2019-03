Successo strepitoso al Festival del Teatro Francofono a Napoli del Liceo Marone di Meta . Studenti da Sorrento a Vico Equense e Positano hanno vissuto un’esperienza unica al Festival Internazionale del Teatro Francofono a Napoli nell’Istituto di Cultura Francesce, ex Grenoble. Gli allievi dell’ Atelier Théâtre PVM con Peppe Coppola e Maristella Alberina hanno recitato in maniera corale e convincente, il tema è stato il viaggio, un viaggio interiore che parte da una stazione del treno che li porta alla vita fino alla “liberazione” della corazza che è fatta di retaggi e convinzioni che sono fuori dalla realtà . Lo spettacolo è piaciuto talmente tanto alla critica che i ragazzi sono stati tempestati di domande, la più insidiosa e impegnativa era sulla migrazione, sul momento difficile della politica , i ragazzi hanno risposto col cuore, loro fatto teatro e il teatro è vita nel quotidiano , comprendendo tutto, dal viaggio nei propri sentimenti a quelli nei problemi degli altri, come pure i migranti, senza fare politica. Toccante l’intervento di una insegnante francese che si è alzata col bimbo in braccio per esprimere tutto il proprio entusiasmo per la qualità e la bravura dello spettacolo. I ragazzi, e le ragazze, sono stati bravissimi. Entrata in scenda dalle porte del teatro, fra il pubblico, fino al finale corale fatto fino ai bordi del palco, guardando il pubblico in faccia, negli occhi, nell’anima “entrando” davvero in scena. Uno spettacolo davvero unico che verrà ripetuto anche a Pistoia dove i ragazzi andranno ad un altro grande importante appuntamento col teatro francofono internazionale.

