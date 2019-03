STRADE PROVINCIALI E REGIONALI: PIOGGIA DI MILIONI E DI CANTIERI PRONTI AD APRIRE

E’ un fitto cronoprogramma di opere quello confermato in queste ore dalla Provincia di Salerno per le strade del territorio.Una pioggia di milioni per le strade della provincia di Salerno. La conferma arriva da Palazzo S.Agostino, dove il presidente Michele Strianese è al lavoro sulla manovra di bilancio che sbloccherà almeno 50 appalti per altrettanti cantieri.

Il piano dettagliato sarà reso noto solo dopo il via libera al bilancio, ma si possono già mettere sul piatto almeno sette milioni di euro. Allo stesso tempo, si procede con le gare per i lavori da tre milioni e seicentomila euro che riguardano altri tracciati. Di questi soldi, circa un milione è stato recuperato con l’avanzo di amministrazione 2017, mentre i residui 600mila euro ce li ha messi la Regione Campania per strade di sua stretta competenza.

Ma ben presto altri 100 cantieri potranno aprire in tutta la provincia grazie ai fondi nazionali e locali del 2019: altri sette milioni. A breve, in circa 90 Comuni salernitani inizieranno i lavori una volta ultimare le gare d’appalto nelle prossime settimane. Potrebbero interferire con i cantieri stradali i progetti per la banda larga e la metanizzazione.

Insieme alla Regione, infatti, è in fase avanzata il cantiere per la banda larga da 155 milioni, con scavi nei Comuni che riguardano anche strade provinciali da riasfaltare. Altrettanto può dirsi per i lavori del gas metano, che andranno coordinati con i cantieri per le strade nel Cilento.

ANDREA SIANO LIRATV