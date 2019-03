SOSPETTO …IN UN CORTOMETRAGGIO

Domenica 17 marzo 2019, alle ore 18, al Centro Agape di Napoli in via Calvanico si è tenuto “Love is give and take”, un grande evento in forma di tavola rotonda sul tema della reciprocità, in occasione della rassegna Marzo Donna 2019, che il centro culturale del Vomero, presieduto da Giuliana Di Guida, ha deciso di realizzare con eventi di elevato spessore.

La tavola rotonda è stata preceduta dalla proiezione, in prima assoluta, dello short-movie “Sospetto”, scritto e diretto da Flora Febraro (in qualità di direttrice artistica) e Davide Guida (riprese video e regia cinematografica) e prodotto da GF Productions, nuova realtà di produzione cinematografica che i due autori e registi hanno deciso di affrontare per la realizzazione di cortometraggi e lungometraggi socialmente utili. Il cortometraggio “Sospetto”, a sfondo sociale, che tratta il tema della violenza familiare in forma nuova e originale, ha visto protagonisti Melania Mollo, Massimiliano Cimino, Domenico Lo Russo, Francesca Cancello, Emma Avallone, Gigi Maresca, Raffaele Bellopede e Alessandro Imperatrice. La voce della coscienza è stata interpretata da Flora Febraro. Assistente alle riprese e alla scenografia Umberto Santacroce.