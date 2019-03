SORRIDI DONNA … di Alda Merini

Una bella poesia dedicata alle donne del mondo e a coloro che amano la poesia di Alda Merini esempio di grande personalità nonostante la “pazzia” e vita di donna sofferente in una società intollernte e chiusa al pensiero universale. Citazione di Gimax

Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.