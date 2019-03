Sorrento: Villa Fiorentino ospita la mostra antologica di Nico Taminto

Domani, sabato 9 marzo, alle ore 18, a Villa Fiorentino, la sede della Fondazione Sorrento, sarà inaugurata l’antologica del pittore Nico Taminto dal titolo “Nel segno dell’uomo a regola d’arte”.L’artista, sesto di sette figli, nasce a Gragnano nel 1949. Dotato di una predisposizione naturale alla pittura, fin da bambino mostra le sue qualità artistiche. Dopo le scuole dell’obbligo, si iscrive a quello che era l’Istituto d’Arte “Francesco Grandi” di Sorrento (ora liceo artistico) e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Nella mostra ospitata a Villa Fiorentino saranno raccontati 50 anni di pittura attraverso le opere realizzate con diverse tecniche come la “De – pintura” ovvero la decolorazione della tela blu jeans con l’uso della candeggina oppure opere dipinte col caffè.

Nico Taminto non ha mai posto limiti all’uso delle tecniche che ha continuato ad inventare e sperimentare come l’utilizzo della pasta, del vino ed altri prodotti di uso comune.

Il concetto che lo guida è che tutto ciò che la natura genera diventa sostanza nella sua arte.

La mostra resterà aperta dal 9 marzo al 6 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 con ingresso libero.