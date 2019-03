Sorrento. A Via Parsano mamma e figlia investite da un ciclomotore, la piccola è stata sbalzata dal passeggino

Sorrento. Incidente stradale nei pressi di Via degli Aranci, precisamente in Via Parsano, la traversa che conduce al Sorrento Palace. Una donna che passeggiava insieme alla figlioletta di soli 8 mesi seduta nel passeggino ed in compagnia di un’amica è stata investita da un ciclomotore proveniente dal vicino liceo e condotto da un ragazzo. A causa del violento impatto la donna ha perso l’equilibrio battendo con forza la testa su un’autovettura che nel frattempo percorreva la strada. La bambina è stata sbalzata dal passeggino e presa al volo dall’altra donna, che è riuscita ad evitare il peggio. La piccola è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vico Equense per i controlli e gli accertamenti del caso. Per fortuna si è evitata una tragedia ma ancora una volta si ripropone il problema dell’alta velocità tenuta da ciclomotori ed auto in Via degli Aranci e nelle strade vicine e che troppo spesso sfocia in incidenti che coinvolgono i pedoni.