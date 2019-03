Sorrento Via Fontanelle. Si cercano 4 milioni di euro per il viadotto, le promesse ci sono ma i fondi no.

SORRENTO. “Entro fine anno contiamo di avviare le opere per realizzare il viadotto che dovrà sostituire il tratto di via Fontanelle crollato 5 anni fa”. L’annuncio è del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, che ha voluto incontrare i residenti per comunicare loro le novità dopo che alcuni di essi, nei giorni scorsi, hanno manifestato le proprie rimostranze per l’inerzia degli enti preposti a ricostruire la strada, in primis il Comune.

Dal 4 marzo del 2014, infatti, una ventina di famiglie, nelle quali non mancano bambini ed anziani affetti da disturbi e patologie diverse, sono costretti ad utilizzare un percorso di fortuna, realizzato attraverso i campi, per poter lasciare le loro case. Una situazione venutasi a creare in seguito alla frana che distrusse circa 60 metri di via Fontanelle, oltre a radere al suolo un’abitazione ed a danneggiarne gravemente un’altra. Prima di partire per Israele la promessa di Cuomo ma i fondi non ci sono