Sorrento Via Fontanelle abbandonata da 5 anni. A Puolo non passa l’ambulanza. Paolo Esposito “Istituzioni assenti”

Sorrento a cinque anni dallo smottamento di via Fontanelle, il 4 marzo 2014, ancora 20 famiglie sono isolate dal resto della penisola sorrentina senza collegamenti . Nei primi giorni di marzo del 2014 si cominciarono a sentire dei rumori, rigonfiamenti della strada e altri segnali che poi portarono al disastro con una casa travolta e sessanta metri di tratto stradale crollati

Tutti gli enti a cominciare dal Comune, dal Genio Civile , provincia di Napoli, Regione Campania, si attivarono con promesse di presto ripristino.

Furono stanziati 200mila euro utilizzati per il drenaggio del terreno. Poi bisognava garantire una via di comunicazione per i residenti. Grazie alla disponibilità di alcuni proprietari si riuscì a realizzare una stradina attraverso i campi per raggiungere via Nastro Verde. Ma quella che doveva essere una soluzione provvisoria col tempo sembra essere diventata definitiva. Ad oggi, infatti, continua a rimanere l’unica via di accesso. E ciò provoca pesanti disagi.

«A parte i problemi per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o i negozi visto che il tragitto si allunga di circa cinque chilometri, chi ha anziani o malati in casa vede continuamente a rischio la loro salute – spiega Michele Gargiulo, uno dei residenti -. Solo poche settimane dopo la frana un giovane è morto perché l’ambulanza non è riuscita a raggiungerlo, mentre più di recente è stato molto difficile trasportare in ospedale un’anziana signora. E qui le persone in là con gli anni sono molte».

In questi cinque anni è stato realizzato il progetto per il rifacimento della strada che ha ottenuto il via libera della conferenza di servizi. Per costruire il viadotto in acciaio e cemento e tutte le opere accessorie occorrono 4 milioni e 400mila euro che nessuno sembra voler sborsare.

“Un problema grave per queste famiglie, ma sono tutte le periferie a essere abbandonate a Sorrento – dice il neo consigliere di opposizione Paolo Esposito -, penso ai disagi di Puolo dove neanche l’ambulanza riesce a scendere da quella stradina di accesso , si potrebbe pensare ad ambulanze piccole per esempio e a fare qualcosa. Ho fatto un’interrogazione al sindaco Cuomo, ma non vi è stato alcun riscontro. Sono appena subentrato dopo Marco Fiorentino e vedo uno stato di abbandono , sopratutto invernale, anche la via per la Regina Giovanna va sistemata e controllata anche d’inverno e nessuno prende provvedimenti ”

Sembra che la Città del Tasso si riduca a Piazza Tasso dunque. La vicenda di via Fontanelle è assurda ed incredibile, passata nel dimenticatoio, Puolo è l’apoteosi dell’ignavia delle istituzioni, una strada privata accessibile da Massa Lubrense ci sarebbe, venduta con molti dubbi dal fallimento Lauro, se per emergenza viene anche aperta se si trova il custode, ma quando vi è un infarto o un ictus pochi minuti potrebbero essere fatali. Allora finchè non si ha il coraggio di espropriare da una parte dall’altra parte ci si dovrebbe organizzare con soluzioni alternative, dunque piccole ambulanze, vettori meccanici e altro ancora. Insomma la politica locale sembra tutta concentrata sul fare progetti proficui per i privati , come il percorso meccanizzato, e non pensare ai cittadini e alle loro difficoltà. Così come Puolo , dove da anni si dicono le stesse cose finchè ci si scorda tutto quando arriva l’estate, anche a Via Fontanelle , passato l’anniversario , rischia di rimanere nel dimenticatoio, ma la gente continua a soffrire…