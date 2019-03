Sorrento . Via alle lamiere dal Circolo sorrentino, la voce del buon senso di Gaetano Milano

Sorrento. Vie le lamiere dal Circolo Sorrentino. Uno spazio “simbolo” della Città del Tasso, nel cuore del capoluogo del turismo della Campania, al centro del triangolo fra costa d’ Amalfi e Capri , fra le località di riferimento per l’ Italia e l’ Europa per Tripadvisor. La contestazione sulle lamiere è stata raccolta da Gaetano Milano che è la seconda volta in pochi giorni che interviene su temi sensibili della città, come l’improvviso taglio del “falso pepe” che abbelliva il Chiostro di San Francesco. Milano un passato da assessore al turismo e una presenza che ha rilanciato la Fondazione Sorrento e Villa Fiorentino ci sembra la voce del buon senso, dell’equilibrio, di un possibile sano rilancio della città. In tempi non sospetti Positanonews gli chiese, mentre si trovava seduto tranquillo a “Il Buco” di Aversa, se volesse fare il sindaco “Michele mi vuoi male..”, mi disse. Però una cosa è certa Gaetano Sorrento la ama e questi suoi pensieri, e sue azioni, vanno verso il bene della città.