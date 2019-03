Sorrento . “Verso Salvemini 2020”. Sabato countdown per il 50esimo anniversario

Dalle 12 nell’atrio della sede centrale dell’istituto il Comitato Organizzatore e la comunità scolastica attiveranno il countdown elettronico che segnerà l’avvicinarsi del 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo. Pronto ad essere svelato anche il Logo Ufficiale delle celebrazioni

Sorrento – Si svolgerà sabato 16 marzo dalle 12 a Sorrento nella sede centrale del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini (Via S. Antonio) la piccola Cerimonia di Accensione del Conto alla Rovescia “Verso Salvemini 2020”. L’iniziativa rientra nella programmazione di eventi di avvicinamento al 50esimo anniversario dalla fondazione dell’Istituzione Scolastica al servizio dei giovani della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri. La Cerimonia promossa dal Comitato Organizzatore Salvemini 2020, l’ente di scopo nato per ideare e coordinare in maniera unitaria le celebrazioni ufficiali, vedrà la partecipazione di tutti gli esponenti della comunità scolastica: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, degli ex allievi e dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali del territorio. Dopo gli indirizzi di saluto di rito, sarà attivato elettronicamente uno schermo posto stabilmente all’interno dell’atrio centrale della scuola, su di esso inizieranno a scorrere a ritroso i giorni, le ore e i minuti che separano il Liceo e l’intera costiera sorrentina dall’anniversario.

L’occasione darà anche l’opportunità di presentare pubblicamente il Logo Ufficiale Salvemini 2020. Il segno grafico che è stato ideato avrà il compito di raccontare e promuovere sotto un unico marchio, riconoscibile ed evocativo, gli ideali e la visione del percorso celebrativo di durata pluriennale. “Esattamente un anno fa – dichiara il Presidente del Comitato Gianluigi Cioffi Stinca – il progetto Salvemini 2020 era solo un’idea abbozzata in un documento programmatico. Arrivare, dopo questi primi mesi di lavoro, a segnare il tempo che ci separa effettivamente da un programma divenuto reale, ricco di spunti culturali ed emozionali per i giovani e il territorio, entusiasma molto me, il dirigente scolastico Patrizia Fiorentino e il piccolo, ma combattivo Ente che si sta prodigando per organizzare tutto al meglio. Questa semplice manifestazione è il primo dei momenti concreti partecipati all’intero universo del Liceo e alla comunità della Costiera Sorrentina che segna un dato di fatto: questo anniversario va onorato e deve essere di tutti; un momento allo stesso tempo di celebrazione e riflessione, il quale arricchisca le giovani generazioni, ma non sia soltanto chiuso entro i confini fisici e organizzativi dell’istituto. È lo stesso ideale di base che abbiamo cercato di trasmettere nel logo ufficiale. Questa cerimonia senz’altro ci darà un avvio ufficiale, un tempo da rispettare, ma mi auguro possa soprattutto trasmettere a tutti la carica a partecipare attivamente”. Entro le prossime festività pasquali il Comitato Organizzatore lancerà online il sito internet in cui poter ritrovare le prime informazioni riguardanti il programma generale delle iniziative e i contatti utili per diventare volontario dell’anniversario