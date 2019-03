Sorrento. Valle dei Mulini, recinzione non riduce pericolo di cadute . Ecco il post giunto sul gruppo di Positanonews su Face book ” Come si può affidare ad una rete arancione da cantiere la sicurezza e l’incolumità di tantissimi turisti che si affacciano nel Vallone dei Mulini e magari anche sporgendosi più del consigliato per fotografare un particolare più suggestivo? Quanti giorni ancora occorrono per adeguare l’altezza della ringhiera in ferro alle norme di sicurezza? I responsabili si sono resi conto del pericolo a cui espongono ogni giorno e soprattutto ogni notte i pedoni che transitano lungo il marciapiede appena rifatto?”