Sorrento: Uomo cade dall’albero. Rischia morte sul colpo

Sorrento. Un uomo cade dall’altezza di 6 metri da un albero. Rischiata una vera tragedia.

Dopo il suicidio verificatosi a Massa Lubrense, ieri Nicola, fratello del consigliere comunale Lorenzo Fiorentino, è caduto bruscamente da un albero in un terreno a Via Montecorbo zona Priora, rischiando la morte sul colpo.

Immadiato l’intervento dei soccorsi e della polizia.

L’uomo si trova in condizioni gravissime per problemi alla spina dorsale. E’ stato trasportato d’urgenza con elisoccorso al Cardarelli dov’è ricoverato in terapia intensiva.

Ad ora ancora alcun aggiornamento perché si trova in prognosi riservata.

Vi aggiorneremo presto.