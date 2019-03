Sorrento. Una turista a terra nei pressi della villa comunale. Pare che la signora, non tanto giovane ormai, sia caduta in una fossa nei pressi della villa comunale di Sorrento.

Sul posto i vigili e l’ambulanza che stanno cercando di soccorrerla.

Queste buche sono diventate un vero pericolo ed una manutenzione alla strada dovrebbe essere doverosa anche perché potrebbero esserci incidenti e conseguenze molto gravi, come in questo caso ad esempio.

Grazie a Domenico Staiano per le foto.

Seguiranno aggiornamenti

Aggiornamento sullo stato di salute della signora.

A quanto pare nulla di grave, la signora sta bene, ma riporta diversi dolori alla spalla e al braccio sinistro. Il pronto soccorsi di Sorrento sta provvedendo a tutte le analisi di accertamento.