Sorrento: Torneo delle Sirene – MSC Cup. Domani si parte con tutte le big

Ci siamo, finalmente. Scatta domani l’attesissima sesta edizione del Torneo delle Sirene – Msc Cup che vede ai nastri di partenza venti squadre, divise in cinque gironi, che si contenderanno il ruolo di erede dell’Atletico Madrid nell’albo d’oro della manifestazione, riservata a quest’anno ai giovani calciatori nati nel 2005. Saranno quattro giorni ad altissima concentrazione di partite tra Sorrento e Sant’Agnello, i due campi che ospiteranno le agguerrite sfide tra società professionistiche italiane ed internazionali e selezionate scuole calcio. Dieci le partite in programma nel pomeriggio di domani, a partire dalle 14.00 (cinque al Campo Italia e cinque allo Stadio dei Pini). Occhi puntati, logicamente, sul match tra i padroni di casa dell’Accademia Sorrento ed il Real Madrid allenato da Xabi Alonso (ore 17.30 a Sorrento) ma anche su Viktoria Berlino-Inter (18.30 a Sorrento) e Juventus-Nordsjaelland (17.00 a Sant’Agnello). In campo, comunque, tutte le protagoniste, comprese dunque Lazio e Genoa, rispettivamente impegnate con Blu Devils e Quartieri Orientali.

CONFERENZA E CANALI SOCIAL Le partite del Torneo delle Sirene – MSC Cup che si disputeranno a Sorrento saranno trasmesse in streaming da User Tv e sul profilo YouTube della manifestazione (Torneo delle Sirene – Sorrento). Sarà possibile seguire le gare tramite la applicazione Goalshouter. Già attivi i canali social

Facebook: MSC Cup – Torneo delle Sirene Official

Instagram: Torneo Sirene Official

La conferenza stampa di presentazione del Torneo si terrà venerdì 29 marzo alle ore 10 al Campo Italia (si raccomanda la puntualità). Vi prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e l’ospite d’onore Xabi Alonso, il cui Real Madrid sarà impegnato poi alle 11.30 nella partita contro i giapponesi dell’Habilista. Per accreditarsi rivolgersi all’ufficio stampa del Torneo.

ALBO D’ORO

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018

LE 20 SQUADRE

Real Madrid

Inter

Juventus

Lazio

Fc Habilista (Giappone)

Nordsjaelland (Danimarca)

Viktoria Berlino (Germania)

A.S. Posillipo

Casertana

Blue Devils

Nick Bari

Taras Taranto

Capezzano

Crispiano

Sant’Aniello

San Giorgio

Junior Napoli

Accademia Sorrento

S.Agnello

Genoa