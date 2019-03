Sorrento. Sulla Giunta Cuomo da nominare “annuncite” per portarla per le lunghe. Guardate giornali cartacei e online , annunci su annunci di nomina della Giunta la settimana prossima o a fine mese, ma non questo mese, lo si sta dicendo da quasi un anno mese per mese come imminente . Poi ogni tanto esce qualche nome eccellente che deve uscire fuori, come Maria Teresa De Angelis, per esempio, un segnale o cosa a chi ha espresso delle perplessità e il sindaco è venuto a saperlo casualmente? Oggi un nome, domani un altro, come in una scacchiera si muovono le pedine, così i nomi degli assessorati. Il sindaco Giuseppe Cuomo la sta portando per le lunghe questa è la verità e la Giunta continua ad essere monca, sperando che stiano tutti bene, perchè la settimana scorsa con sindaco e Palomba all’estero , la De Angelis a Catania per l’olio e altro ancora , sul campo era rimasto solo Massimo Coppola.

Attualmente fanno parte della giunta solo tre assessori più il primo cittadino. Infatti, dopo le dimissioni dell’assessore al Franco Parlato, avvenute in autunno, il suo posto risulta ancora vacante, probabilmente perchè Parlato si sentiva vicino a Marco Fiorentino, secondo alcuni, salvo che ora l’amministrazione Cuomo lo ha fatto decadere dal consiglio comunale. A lasciare la giunta incompleta sembra essere la decisione della civica di maggioranza “Il Ponte” che, almeno fino ad ora, non ha intende indicare un proprio assessore, ma in realtà è Cuomo a temporeggiare, ad andare per le lunghe. Sembra, comunque, che le decisioni legate al rimpasto siano già state prese anche se non c’è alcuna ufficialità. A ricoprire il ruolo di assessore, sostituendo la compagna di lista Rachele Palomba, dovrebbe essere il consigliere comunale di maggioranza della civica “La Grande Sorrento” Mariano Gargiulo. Confermato, invece, Massimo Coppola che quasi sicuramente continuerà ad occuparsi delle politiche giovanili. Inoltre, Coppola è tra i favoriti per la candidatura a primo cittadino nelle elezioni del prossimo anno, dato che Giuseppe Cuomo non potrà ripresentarsi essendo al secondo mandato. Maria Teresa De Angelis potrebbe continuare a ricoprire il ruolo di vicesindaco, anche per rispettare la normativa sulle quote rosa. Il consigliere comunale di maggioranza Federico Cuomo (di “Noi per Sorrento”) potrebbe, infine, aggiudicarsi un assessorato vacante e probabilmente dovrebbe ottenere la delega alle politiche sociali. L’ultimo assessorato da assegnare spetta alla lista “Il Ponte” al momento la lista non intende indicare un nome poiché vorrebbe che Cuomo richiamasse l’ex assessore Mario Gargiulo, allontanato lo scorso anno poi Luigi Di Prisco , attualmente il consigliere più attivo in assoluto, dovrebbe avere la Presidenza del Consiglio. Ma , come detto, una volta e Natale , un’altra è Pasqua, alla fine questa Giunta rimane bene così-