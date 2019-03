Sorrento. Simona Ventura nella città del Tasso per lavoro si regala anche qualche ora di relax

La bellezza di Sorrento attrae ogni anno non solo tanti turisti da tutto il mondo ma anche numerosi Vip che decidono di trascorrere qualche giorno nella terra dell’amore. E questa mattina nella città del Tasso c’era uno dei volti più amati della televisione, Simone Ventura. La Ventura è stata vista sulla terrazza della piscina dell’hotel Bellevue Syrene. Dalle voci che girano sembra che la sua visita a Sorrento, però, non sia legata ad una semplice vacanza ma a motivi lavorativi. Probabilmente è proprio circondata dal panorama unico della penisola sorrentina che la Ventura girerà alcuni video per il talent-show musicale di Rai 2 “The voice of Italy”, che partirà il prossimo 16 aprile e di cui sarà la conduttrice. Ma perché sarebbe stata scelta proprio Sorrento. Sembra, da voci non ufficiali, che tra i concorrenti della prossima edizione del talent ci sarà anche una 35enne sorrentina. Non ci resta che aspettare. Nel frattempo la Ventura ha unito il dovere al piacere e si è goduta la bellezza della penisola, che lei ha sempre dichiarato di amare. E come darle torto?