Sorrento . Salvatore Caccaviello nominato delegato VAS, l’assocazione Verdi Ambiente e Società nota a livello nazionale per le battaglie per la legalità e l’ambiente. Da sempre in prima fila con la sua attività giornalistica su Positanonews con infuocati strali contro le ingiustizie sociali e ambientali che affronta con passionalità viscerale negli interessi dei cittadini e dei suoi ideali senza scopo di lucro pagando anche in prima persona per le cose in cui crede. Dalla pubblica amministrazione, alla sicurezza idrogeologica e delle coste, al sociale, il suo impegno è quotidiano con articoli che danno spesso fastidio a tanti che cercano di zittirlo in tutti i modi creando problemi di ogni genere, minacce e azioni giudiziarie spesso pretestuose o volte a mettere in difficoltà lui e il giornale. Un grande in bocca al lupo per questo incarico da tutti noi