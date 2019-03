Sorrento. Rifiuti abbandonati sul Corso Italia, una brutta cartolina della città

Sorrento rappresenta una delle città turistiche più amate in tutto il mondo ed ogni anno sono in tanti coloro che decidono di trascorrere qualche giorno nella città del Tasso per godere della sua bellezza e dei suoi panorami mozzafiato. Una bellezza che tutti ci invidiano e che dovremmo avere il compito di proteggere. Lo spettacolo che si presenta agli occhi dei cittadini e dei turisti sul centralissimo Corso Italia non è però dei più belli e non fa di certo onore ad una città come Sorrento che dovrebbe essere mantenuta sempre pulita ed in ordine come una bomboniera. Il Corso Italia è stato recentemente oggetto di lavori di restyling che ne hanno mutato il suo antico aspetto. Al di là delle varie e discordanti opinioni, fra chi apprezza il nuovo volto del centro sorrentino e chi invece continua a preferire il passato, resta il fatto che ai sorrentini è stata donata una strada che dovrebbe costituire il cuore pulsante della città, il luogo in cui passeggiare tranquillamente grazie alla continua isola pedonale e che permette di rilassarsi magari sedendosi su una delle nuove panchine installate. Tutto bellissimo, peccato che – come dimostrano le foto – l’inciviltà delle persone riesce a rovinare anche i luoghi più belli. Proprio accanto ad una delle panchine si può vedere una busta della spazzatura abbandonata ed il cui contenuto è stato riversato sul manto stradale dando immediatamente un’immagine di abbandono che certo non rappresenta una bella cartolina per la città di Sorrento. Speriamo che episodi del genere non si ripetano e che magari si possa garantire una maggiore vigilanza per evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti nel pieno centro cittadino. Tuteliamo la bellezza di Sorrento attraverso l’impegno di tutti, dalle autorità alle forze dell’ordine ed ai semplici cittadini. Custodiamo un tesoro prezioso e non dimentichiamo che l’economia sorrentina si basa in gran parte sul turismo.