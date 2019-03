Sorrento . Premiata per il suo lavoro scientifico mondiale. Complimenti per Nada Langellotto da Positanonews

Sorrento / Sant’Agnello . Premiata per il suo lavoro scientifico mondiale. Complimenti per Nada Langellotto da Positanonews Nada Langellotto (nella foto numero 7) che vive ed ormai lavora da anni a Boston nel campo della ricerca scientifica

https://wyss.harvard.edu/women-making-history-at-the-wyss-institute/ è stata insignita, assieme a fantastiche donne provenienti da ogni parte del mondo, del riconoscimento di Donne che con il proprio contributo allo sviluppo della scienza stanno cambiando il mondo!

Il suo esempio è davvero da stimolo per i tanti giovani del nostro territorio che ogni giorno sognano un futuro migliore…e sicuramente un grande vanto per il nostro paese!

Ecco la sua biografia

Nada is a developmental and molecular biology researcher. She got her master degree in Veterinary Medicine and her Ph.D. in Cellular and Molecular Biology at the University of Naples Federico II in Italy. After her Ph.D., Nada focused on gene therapy and human disease. She has worked in both academia and industry mainly focusing on cancer immunotherapy. Nada’s skill set is very broad, and encompasses all aspects of molecular and cellular biology and immuno oncology. During her time in industry, she has performed and developed all the in vivo and in vitro experiments, including the establishment and characterization of tumor mouse models. She also participated in the expression, purification and characterization of antibodies, including the demonstration of antibody performance in flow cytometry and optical imaging.