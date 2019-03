Sorrento Piazza Lauro, commercianti in trappola. Lavori infiniti, sicuramente fino a Pasqua, ed i commercianti sono esasperati, si roganizzano anche da soli, a essere al loro fianco il consigliere di opposizione, nonchè ristoratore e operatore turistico , Paolo Esposito “Una vergogna”.

I commercianti sul piede di guerra, hanno fatto un comitato per i disagi che stanno vivento: da tre mesi non vendono nulla, tutta Piazza Lauro è off-limits e i commercianti sono in ginocchio.