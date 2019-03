Sorrento/Piano di Sorrento, 139 candidati per nove posti nella Nettezza Urbana: gli ammessi

Entra nel vivo il maxi concorso indetto da Penisola Verde, la partecipata a capitale sociale che si occupa della raccolta dei rifiuti nei comuni di Sorrento e Piano di Sorrento. La notizia è riportata da Metropolis, in un articolo di Salvatore Dare. Dal primo grosso scaglione di 400 candidati, si è passati a 139 e solo nove saranno i nuovi dipendenti, con assunzione a tempo indeterminato. Giovani e adulti provenienti da tutta la Campania, hanno preso parte alla pre-selezione e l’esame dei requisiti, per diventare operatori.

Sui nove selezionati, cinque unità saranno destinate alla mansione di operatore ecologico, mentre le altre quattro si occuperanno della manutenzione del verde pubblico e delle strade. L’avviso del bando è stato pubblicato da Penisola a fine gennaio e le procedure per le selezioni sono andate avanti per tutto il mese di febbraio. Ora c’è stata l’ufficializzazione dei 139 in lizza per il contratto.

Nel dettaglio, per i cinque operatori ecologici la selezione prevedendo la qualifica di operaio: il contratto sarà part-time al 67 per cento con inquadramento di primo livello. Gli altri quattro posti di lavoro, saranno con ingaggio full per la manutenzione del verde pubblico. I candidati vincitori del concorsone, potranno essere assegnati alle varie sedi di lavoro sulla Penisola Sorrentina.

Gli ammessi (con l’elenco pubblicato sotto), adesso dovranno affrontare prove che accertano la conoscenza in materia di sicurezza sul lavoro, il sistema della differenziata, il codice della strada, l’organizzazione del lavoro e la manutenzione del verde pubblico e delle strade: su queste ultime materie, saranno inoltre verificate le abilità nello spaiamento e la cura del verde. La graduatoria finale di questa selezione, sarà l’esito in cui si saprà i nove profili selezionati per il contratto.

I 139 ammessi

Ammessi servizi complementari

Cinque Claudio

Caso Vincenzo

Merlino Nicota

Ferraro Davide

Guidone Michete

Scarpato Ernesto

Apuzzo Ferdinando

D’Esposito Raffaele

Cinque Alberto

Mastellone Gennaro

Guarracino Giuseppe

Russo Antonino

Acampora Angeto

Esposito Andrea

Saiello Margherita

Savarese Vincenzo

Accursio Vincenzo

DI Guida Rosario

Acunzo Damiano

Massa Antonino

Alfano Antonino

Pontecorvo Sabato

Gargiulo Rocco Massimo

Federico Antonio

faccarino Antonio

Bussetti Ferdinando

Nefando Patrizio

De Francesco Carmine

Cuomo Raffaele

Cioffi Giosuè

De Simone Rosa

Florinelli Gianluigi

Salvatore Aniello

Apreda Antonino

Oscurato Michete

Coppola Alberto

Russo Franco

Celano Valerio

Izzo Giuseppe

Mastromano Massimiliano

Etiodori Alfonso

Russo Annalisa

Trentarose Arturo

Attrula Sabato

Ambrosio Luigi

De Gregorio Tobia

Sallustro Francesco

Gaito Salvatore

De Simone Giovanni

Esposito Umberto

Giugliano Francesco

Esposito Antonio

Cioffi Giuseppe

Miccio Cataldo

Savarese Paolo

Russo Giuseppe

Scognamiglio Giovanni

Arcuro Fabio

Ioviero Salvatore

De Lorenzo Luigi

Gargiulo Emilio

Ammessi operatore ecologico

Coppola Massimo

D’Aniello Catello

D’Esposito Nicola

De Angelis Vincenzo

Cardenia Pasquale

Maresca Raffaele

Buonocore Nunzia

Poltea Michete

D’Amora Vincenzo

Gargiulo Giuseppe

Cammarota Jason

Ranieri Fiorindo

Di Martino Giuseppe

Maresca Lorenzo

De Martino Espedito

Cascone Arcangelo

Fenu Elena

Gargiulo Guglielmo

Palladio Gino

Vanacore Antonino

De Angelis Mario

Nastri Alessandro

Scala Franco

Staiano Anna

Aprea Giulio

Durastanti Valentino

Esposito Antonino

Merolla Francesco Paoto

Di Somma vincenzo

Partato Agnello

Esposito Claudio

Malafronte Raffaele

Mastrogiacomo Antonio

Bellopede Andrea

De Gregorio Pietro

De Maio Cataldo

Di Maio Saverio

Rotoli Giuseppe

Vanacore Aniello

Cannavale Raffaete

Aprea Vittorio

Biglietto Marlo

Gambardella Giovanni

Di Palma Luigi

Marcantonio Vito

Chierchia Andrea

Savino Nunzio

Cirillo Marziano

Ciritto Arturo

Contaldo Francesco Paoto

Merolla Alessandro

Russo Massimo

Cacace Antonio

Di Martino Aniello

Russo Vincenzo

Savarese Giovanni

Borghese Aiex

Carotenuto Aniello

Cinque Benedetto

Russo Francesco

Abbruzzese Rosario

Apicella Ciro

Casclielto Francesco

Caso Giacomo

Pepe Lauro

Rita Francesco

Sellitti Antonino

Di Leva Raffaele

Cerbone Zaccaria

Coticelli Ciro

De Simone Giuseppe

Scarica Antonio

Guida Pietro

Malesci Raffaele

Maresca Antonino

Gambardella Aniello

Guida Anietto

lovine Alfonso