“Chi non si forma, si ferma”, è questo il mantra del corso di Mike Ferry che sta affascinando oltre mille agenti immobiliari accorsi da tutta Italia . Formazione più che tecnica, mentale e di atteggiamento verso il lavoro e la vita in generale . “Non è mai tardi per lavorare”, importante è comunicare, anzi è tutto. “Ascoltare” in particolare senza mai sottovalutare l’altro, seguire la notizia, avere un atteggiamento mentale positivo . Perfetta l’organizzazione, ogni persona era seguita, ogni esigenza soddisfatta, uditorio composto e attento , la massima efficienza e le “testimonianze” a supportare ancora di più l’atteggiamento positivo e la convizione, se non “fede” nei risultati. Insomma la chiave di volta è il “coach” , di cui tutti avrebbero bisogno, e i risultati vengono testimoniati all’uditorio assorto da questo “training”.

Dal 1975, l’Organizzazione Ferry Mike si è impegnata a fornire ai professionisti del settore immobiliare con il meglio in formazione alla vendita di immobili e coaching. Sosteniamo Agenti Immobiliari producendo seminari di formazione immobiliari innovativi, prodotti di provata per sostenere quei seminari, e lo sviluppo di programmi ausiliari che migliorano ulteriormente la capacità di qualsiasi agente di essere più produttivi e altamente redditizio. La nostra organizzazione – dicono di loro – fornisce immobiliari programmi di vendita formazione e materiali didattici multimediali, DVD, CD, libri, cartelle di lavoro, relazioni, ritiri, di coaching , seminari, e molti script telefonici gratuiti per gli agenti immobiliari. E ogni anno, abbiamo raggiungere più professionisti con il desiderio di aumentare la produttività immobiliare e chiuderà più case. Continuiamo a sviluppare il nostro marchio distintivo dei materiali didattici e seminari all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Se sei un agente immobiliare che vogliono migliorare le vostre abilità, aumentare la produzione e migliorare la redditività, allora siete nel posto giusto! Siamo i leader nel settore dei programmi di formazione agente immobiliare: vi allenare al top!