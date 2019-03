Sorrento, niente più bus in piazza Tasso: cominciati i lavori di ampliamento in via Marziale

Ha preso ufficialmente il via il progetto che prevede l’ampliamento di via Marziale a Sorrento. I cantieri sono stati aperti e al termine dei lavori si dirà finalmente addio ai bus in piazza Tasso, risolvendo così un problema sicuramente rilevante per quanto riguarda la viabilità. L’accordo tra Comune di Sorrento e la ditta incaricata dei lavori era stato siglato un paio di mesi fa.

Ampliando via Marziale, si potrà migliorare la viabilità in modo concreto consentendo ai pullman di linea di poter evitare Piazza Tasso e parte del Corso Italia (fino al quadrivio di Marano). Cominciando adesso, i lavori dovrebbero concludersi prima dell’inizio dell’estate, periodo dell’anno nevralgico in tal senso.

Difatti, i bus eviterebbero il centro storico, consentendo di dare ossigeno alla viabilità, sempre più un problema di primo piano in Penisola Sorrentina, ed in particolare a Sorrento. L’idea del progetto in questione risale al 2013, quando fu proposto dall’ex sindaco Giuseppe Stinga: il progetto venne approvato in Giunta Comunale ed era persino stato concluso un accordo con l’Eav, in base al quale l’azienda di trasporti avrebbe ceduto al Comune parte del piazzale utilizzato per la sosta e la manutenzione dei pullman di linea sito proprio in via Marziale. Dopo quasi sei anni, ora il progetto è diventato realtà.

Il problema traffico a Sorrento è da anni in auge. Sembra che al momento risultino immatricolati oltre 65 mila veicoli sul territorio, in pratica quasi mille in più rispetto l’anno scorso, tenendo conto che non sono compresi i mezzi di linea. Considerando gli abitanti dei sei comuni, circa 82mila, la media è altissima: 0,80 veicoli a residente, in pratica quasi due auto a famiglia. Questa statistica, supera le grandi metropoli come Roma e Milano, ma l’elemento peggiore riguarda l’impennata delle immatricolazioni, che dal 2006 al 2016, ad esempio, descrivo un aumento dei veicoli pari al 12%.