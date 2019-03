Sorrento, morte del commercio a Piazza Lauro chiesta proroga dei lavori di 80 giorni

Sorrento, situazione critica per il commercio a Piazza Lauro, ormai interessata da mesi dai lavori di riqualificazione, per i quali la ditta esecutrice ha chiesto una proroga di 80 giorni, quindi a conti fatti i lavori si protrarranno nel pieno della stagione turistica, con gravi ripercussioni sulle attività commerciali.

Ospitiamo il pensiero di Francesco Parisi, da profondo conoscitore della materia, in quanto per lungo tempo presidente dei commercianti di Sorrento :

Era il lontano 2016, e molti mi attaccarono per l’articolo riportato di seguito. Ora nel 2019 con piacere noto che la strada intrapresa dall’ amministrazione comunale è quella di pedonalizzare sempre di più la città. migliorando la vivibilità per i sorrentini e per i loro ospiti. Tuttavia alla buona opera intrapresa di pedonalizzare, si contrappone il totale abbandono degli operatori del terziario. Bastava seguire l’esempio dei paesi del nord europa, dove in occasione di lavori stradali che comportano la chiusura dei negozio, le amministrazioni rimborsano i commercianti in base agli incassi dell’ anno precedente. Non si possono realizzare opere , anche se necessarie, danneggiando un intero comparto. Chi ripagherà i commercianti di Piazza Angelina Lauro per il lungo periodo di chiusura forzata?

Ecco il mio articolo : ” Il grande coraggio delle proprie idee del sindaco di Parigi, la signora Anne Hidalgo, deve essere di esempio per i nostri amministratori, il futuro delle città sta nel creare sempre più aree pedonalizzate. Come per Parigi perché anche a Sorrento non si richiede il contributo di esperti di urbanistica per risolvere gli atavici problemi di viabilità? Mentre per Parigi si pensa a pedonalizzare 3300 metri di strada, oltre i già 3 chilometri pedonalizzati due anni fa, a Sorrento non si riesce a pedonalizzare i 700 metri Corso Italia.L’inquinamento dell’ aria è responsabile di migliaia di morti premature. Come afferma l’urbanista Paul Lecroart, la soppressione di una infrastruttura stradale provoca “l’evaporazione” del traffico, il numero di auto in circolazione diminuisce. L’ augurio è quello di trovare tra qualche anno una Sorrento liberata dal traffico, dove si potrà di nuovo essere accolti dal profumo dei fiori d’ arancio. “

La speranza, dopo i lavori, è di ritrovare una città viva, piena di attività commerciali, e non una miriade di serrande abbassate.