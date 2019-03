Sorrento. Lotito M5S “Nelle periferie cittadini di Serie B”. Ecco perchè . Rosario Lotito del Movimento Cinque Stelle lo dice con un post..

A Sorrento i cittadini sono tutti uguali?

Assolutamente NO.

A Sorrento esistono cittadini di serie A (quelli del centro) e quelli di serie B (periferia) ne è l’ennesimo esempio il rione di casarlano, sono anni che i cittadini di quel rione chiedono, per la tutela della loro salute e per quella dei loro figli, che venga ripristinata l’ illuminazione pubblica e messo in sicurezza il guardrail che delimita la strada nella più totale indifferenza di un’ amministrazione, maggioranza ed opposizione, sempre più distante dai veri bisogni dei cittadini che, statene certi, tra breve riproporrà le stesse cose da fare e che mai farà tranne che in campagna elettorale, continuando ad offendere l’intelligenza dei cittadini. Diceva mia nonna: ” chi nasce tunn nu mor quadrat “. Per l’ennesima volta ricordiamo alla suddetta ed assente amministrazione del comune di Sorrento che, grazie alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019, alla città di Sorrento sono stati assegnati € 100.000 (Centomila euro) per finanziare uno o piu’ lavori pubblici, a condizione che gli stessi inizino inderogabilmente entro il 15 maggio 2019, pena la perdita del contributo. Speriamo che, prima che i cittadini li mandino a casa, almeno questo siano in grado di farlo. Vigileremo, il 15 maggio si avvicina.