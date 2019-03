Sorrento. Lavori di messa in sicurezza della scuola “Torquato Tasso”, dal governo un finanziamento di 100.000 euro

Sorrento. Arriva un finanziamento dal governo pari a 100.000 euro per i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico di Via Marziale, nel quale si trova l’istituto comprensivo “Torquato Tasso”. I lavori prevedono il prospetto est con spicconatura dell’intonaco e rifacimento delle strutture in ferro, oltre al rifacimento del pavimento della pista di atletica e della copertura con una spesa pari a 170.000 euro. Lo schema di delibera è stato approvato questa mattina e la comunicazione di inizio lavori verrà data appena si sarà ottenuta la concessione del contributo.