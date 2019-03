Sorrento. Inizia la piantumazione degli alberi su Corso Italia, ma le buche sono piene di tubi e fili elettrici

Sorrento. Finalmente è iniziata la piantumazione degli alberi di arancio sul Corso Italia, nell’area compresa tra Piazza Tasso all’ospedale. Stiamo parlando del tratto di strada oggetto dei recenti lavori di restyling che hanno donato un nuovo aspetto al centro cittadino con l’abolizione dei marciapiedi e l’istituzione della zona pedonale h24. Gli alberi da mettere a dimora erano in realtà arrivati già da tempo ma non era stato possibile piantarli perché gli appositi spazi a loro destinati erano interamente pieni di cemento. Ma adesso ci siamo. Gli alberelli stanno per essere collocati, previa rimozione dello strato di cemento. Ma in molti stalli destinati agli aranci passano fili e tubi elettrici, come si vede dalla foto di Luca Terlizzi. Ora ci chiediamo come sia possibile piantare un albero in quelle condizioni e cosa accadrà nel momento in cui le radici cominceranno a crescere. Non siamo certo degli agronomi ma ci vuole poco a rendersi conto che questa non è proprio una situazione ottimale, anzi rasenta l’assurdità. Non resta che attendere per vedere se gli alberelli saranno comunque tutti piantati e cosa accadrà con il trascorrere del tempo.