SORRENTO: INCHIESTA DI POSITANONEWS – PERCHÈ UN SITO CHE FITTA UNA VILLA VACANZE RICONDUCE AI DATI DELL’ARCHITETTO COMUNALE?

Sembrerebbe proprio che i dati dell’intestatario di un sito di una bellissima casa vacanze ad Ostuni (provincia di Brindisi) siano simili a quelli dell’architetto del comune di Sorrento Daniele De Stefano. I dati sono stati resi pubblici sullo stesso sito e sembrano proprio coincidere. Ma procediamo per gradi.

Negli scorsi giorni è arrivata una segnalazione alla redazione di PositanoNews. La segnalazione riguardava il sito internet www.trulloeficomaison.it. La segnalazione ci invitava a notare il codice fiscale e il numero di telefono pubblicati.

È normale che un sito internet abbia il codice fiscale e il numero di telefono dell’intestatario, se non fosse per il fatto quel codice fiscale e quel numero siano del tutto simili a quelli dell’architetto del comune di Sorrento Daniele De Stefano. Ma come ? Una coincidenza del tutto singolare. Un architetto comunale che svolge una seconda attività? La legge non lo consente.

Il numero di telefono risulta essere 3393347528 e secondo alcuni rumors sarebbe quello che l’architetto userebbe da anni, ma ciò che non lascerebbe spazio all’immaginazione è il codice fiscale.

Bene, noi avremmo telefonato e il prezzo per una settimana sarebbe sui 5000 euro.

E infatti le tariffe sono pubblicate sul sito:

Come è possibile? Proviamo ad estrapolare i dati del codice fiscale pubblicato con un semplice sito internet:

Insomma, sembrerebbe proprio che la persona in questione sia nata il 25 agosto del 1965 a Napoli. E che tra i possibili nomi, risalenti a quel codice fiscale, ci sia rispettivamente sotto la voce “Nome” Daniele e per “Cognome” de Stefano. Un fatto decisamente molto singolare. Ora, controlliamo il profilo facebook dell’architetto, che corrisponde al link www.facebook.com/daniele.destefano.96 e controlliamo le informazioni che ha reso accessibili al pubblico:

Ma sono i veri dati dell’architetto? La data di nascita è la stessa. Vediamo cosa ci dice riguardo alla città di origine:

Corrisponde anche quella, sì, sembrerebbe proprio che l’architetto abbia dichiarato come città di origine Napoli.

I dati sembrerebbero coincidere. Ma andiamo a vedere le foto pubblicate sul sito della villa ad Ostuni, in provincia di Brindisi.

Che meraviglia! Che dire? Una villa lussuosissima. E stando al prezzario è sicuramente fonte di ingenti introiti. Ben 5000 euro per una settimana. Decisamente molto più di quello che guadagnerebbe in un intero mese un architetto comunale. Peccato che le due professioni non possano essere svolte assieme. Noi teniamo a precisare che non facciamo nessun tipo di accusa e che abbiamo solo rilevato effettive similitudini, ma cosa penserebbero i cittadini di una figura così importante all’interno dell’amministrazione comunale che inganna la legge?

Facciamo l’ultima prova. Proviamo a fare, con il codice fiscale, l’operazione inversa a quella già fatta, se carichiamo i dati dell’architetto su un comunissimo sito che genera codici fiscali otteniamo:

Che è proprio lo stesso codice fiscale pubblicato sul sito. Forse il sito è intestato a un omonimo nato nello stesso luogo nello stesso anno?